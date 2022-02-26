انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة في شمال سيناء

تشهد قرى ومدن شمال سيناء غيوما كثيفة في السماء، مع اختفاء تام لأشعة الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، سبقها تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق قبيل ساعات الفجر.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، إنه يتابع التطورات لحظة بلحظة، ولم يحدث إلى الآن ما يدعو للقلق، مؤكدا أن جميع الأمور عادية بجميع المناطق في شمال سيناء.

وأضاف رئيس مجلس المدينة، أن هناك تنسيقا تاما مع شركة المياه والصرف الصحي والمديريات ورؤساء الأحياء الأخرى، لمتابعة الأوضاع والتدخل السريع حال دعت الحاجة إل ذلك.

وأشار إلى رفع القمامة من شوارع المدينة، وتسليك جميع بيارات الصرف الصحي تحسبا لتساقط أمطار غزيرة على بعض الأماكن.

أهالي الشيخ زويد يواصلون زراعة شتلات الزيتون

من جانبه، قال إيهاب بكير، سكرتير رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في تصريح لـ«الوطن»، إن أهالي القرى العائدة يقومون بزراعة شتلات الزيتون في المناطق العائدة بعد تساقط الأمطار، موضحا أن آلاف الشتلات وصلت لأهالي القرى، سواء من الجمعيات الأهلية أو الأحزاب السياسية أو المتبرعين من رجال الآعمال.

وذكر أن 10 آلاف شجرة وصلت من مديرية الزراعة، بتعليمات من الدكتور السيد القصير وزارة الزراعة، أثناء زيارته للمنطقة الشهر الماضي، فيما يقوم أهالي القرى بحرث الأرض والعمل على أستغلال مياه الآمطار، وتعبئة هرابات المياه لتخزينها لمياه الشرب.