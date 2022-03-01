مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث سير بطريق «مصر- إسكندرية الصحراوي»

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي بالكليو 107 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة وعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب و5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون وحرر المحضر اللازم.

أسماء المتوفى والمصابين

بالانتقال والفحص تبين وفاة عادل أحمد بسطامي، 27 عاما، مقيم أبوالمطامير، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من محمود عطية سنوسي 24 عاما، مقيم أبو المطامير، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وكسر في الساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، محمد الصافي علي خليل 38 عاما، مقيم أبو المطامير، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى.

فيما أصيبت أيضا علي ناصر السيد علي، 31 عاما، مقيم أبوالمطامير، مصاب باشتباه خلع بالكتف اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد راشد محمد 30 عاما، مقيم أبو المطامير مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض، أحمد إبراهيم سعد 24 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليسرى، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى وادي النطرون العام، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.