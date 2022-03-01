حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات عديدة يتميز بها مواليد برج السرطان أبرزها الحنية والعطف على من حولهم، حيث يمتلكون فيضا من المشاعر والأحاسيس التي تحركهم وتتحكم في تصرفاتهم في مختلف الأمور.

صفات برج السرطان

ويعرف عن مواليد برج السرطان الإخلاص فهم يتعاملون بصدق مع من حولهم ويخلصون لهم في حضورهم وغيابهم ويقدمون لهم الحب من قلبهم دون مقابل، ومن المستحيل أن يقوموا بخيانتهم أو التخلّي عنهم مهما حصل، ويتمتع مواليد برج السرطان بالذكاء ولديهم حدس قوي يمكنّه من كشف نوايا وأسرار الأشخاص من حوله.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات مما يساعدك أن تخطط لمستقبلك جيدا وتستطيع تنمية المدخرات أموالك، وقد تشعر اليوم بتفاؤل وأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا، وفقا لما يخبرك به حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

يتواجد عطارد اليوم بمنزلك الثامن، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، وهو ما يمنح مواليد هذا البرج تفاؤلا، ويجب عليك الحفاظ على علاقتك بمن تحب والعمل على كسب ثقته بكل ما يمكن.

مشاهير برج السرطان

وينتمي العديد من المشاهير لبرج السرطان أبرزهم الفنانة غادة عبد الرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو، والفنانة نرمين الفقي ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو، والفنانة اللبنانية نيكول سابا ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.