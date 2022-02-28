لميس الحديدي: لازم نغير مبدأ «العيل برزقه» والزيادة السكانية الحالية لن تستمر

رسالة الرئيس السيسي للأسرة المصرية وضرورة الحرص على إجراء الفحوصات الطبية التي تسبق الزواج، خلال تصريحاته اليوم على هامش إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كان محور حديث الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON.

وقالت: «ده تصريح مهم لأن الرئيس هنا بيتكلم عن الأم والأب اللي عندهم بنات، بيكلم الناس العادية، مفيش رؤساء كتير بيعملوا زي الرئيس السيسي، بيتكلم بحميمية وتفاصيل مع الناس خاصة لما وجه نصيحة للستات وقالهم زي ما عملت مع بنتي».

وأضافت الحديدي: «المعدلات دي في الزيادة السكانية لا يمكن نستمر بيها، وفي الحقيقة منقدرش نطلب من الدولة تعليم أو مدارس أحسن أو أكتر، وبنشوف مدارس فيها 120 طالب في الفصل، هنطلب من الحكومة كم مستشفى ومدرسة، وبالتالي هنضطر نضاعف عدد المستشفيات والمدارس، ويبقى الطالب معاه ورقة اسمها شهادة، لكن مش هيعرف يشتغل في سوق العمل، لأنه أصبح صعب جدا والمنافسة عنيفة جدا».

أفضل خبرات وكفاءات.. والباقي على القهاوي

وتابعت، أن سوق العمل أصبح يجتذب الخبرات الأفضل واللغات الأكثر والثقافة والكفاءة، وبالتالي فإن عدد قليل من الخريجين يمكنهم الحصول على فرص عمل بينما البقية لن يحصلوا على فرصة: «هيبقوا قاعدين على القهاوي ودي تبقى الصورة الكاملة».

الوضع في الريف

وأوضحت أنه في الريف يعمل الأطفال ليساعدوا أسرهم، وهو ما يحتاج إلى تغيير: «عايزين الناس يبقى عندها فرص عمل أفضل ومشروعات صغيرة ومتوسطة، عشان كده لازم نغير مفهوم كل عيل برزقه، لأن المبدأ ده يعبر عن التواكل، والرزق لازم يكون مرتبط بالرزق والسعي والجهد».