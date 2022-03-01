وظائف للعمل في بنكي وفا والتجاري الدولي.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن كل من التجاري وفا بنك والبنك التجاري الدولي CIB عبر الموقع الرسمي لكل منهما عن توافر وظائف شاغرة للإلتحاق بالمؤسسات المصرفية والمالية، منوهة كل منهما لعدد من الشروط والمهام التي يستوجب توافرها في المتقدم للوظيفة، والتي يمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي وفقا لما هو مُعلن.

وظائف التجاري وفا بنك

وتطلب التجاري وفا بنك ضرورة أن يلبي طلبات الأعمال لتوريد السلع والخدمات ومساعدة فريق المصادر في اختيار موردي البنك المعتمدين والمساعدة في الحفاظ على جميع عقود البنوك مع الموردين بانتظام والوظيفة هي:

وظيفة مشرف المصادر

وتتطلب وظيفة مشرف المصادر الأتي:

1- مهارات التفاوض للحفاظ على علاقات التواصل.

2- المعرفة والمهارات التجارية الجيدة والإلمام بالمصادر وإدارة البائعين.

3- مهارات الاتصال اللفظية والمكتوبة.

4- فهم ديناميكيات السوق وحكم الأعمال السليم.

5- مهارات إدارة المشاريع القوية.مريح في التعامل مع الأرقام وجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها.

6- حكم قوي مع القدرة على اتخاذ قرارات سليمة ومتعلمة.

7- القدرة على إدارة المشاريع وتحديد أهداف واضحة ومسؤوليات لضمان التسليم الناجح (في الوقت المحدد، ضمن الميزانية، تلبية معايير النجاح المتفق عليها).

8- فهم جيد لأنظمة الشراء المحوسبة.

9- فهم مفصل لسياسات وأهداف وظيفة الإمدادات الاستراتيجية للبنك.

10- فهم مفصل لمبادئ ومفاهيم إدارة الإمدادات والمشتريات.

11- معرفة جيدة بممارسات وإجراءات الشراء الخاصة بالبنك.

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

أما عن وظائف البنك التجاري الدولي الـ 5 فجأت تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة وكيل العمليات الرقمية - (OUTSOURCE)

1- بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال أو محاسبة أو ما يعادلها.

2- خبرة سنة أو أقل.

3- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

4- مستخدم بارع لمايكروسوفت أوفيس.

5- مهارات اتصال ممتازة.

وظيفة وكيل مراقبة أجهزة الصراف الآلي - (OUTSOURCE)

1- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.1

2- سنة كحد أدنى من الخبرة المصرفية ذات الصلة.

3- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

4- مستخدم بارع لمايكروسوفت أوفيس.

وظيفة محلل فني لمكتب الخدمة - (مصدر خارجي)

1- بكالوريوس هندسة حاسبات / علوم حاسبات أو ما يعادلها.

2- محلل: 0 - 2 سنوات خبرة، محلل أول: 3 - 5 سنوات خبرة

3- مؤهلات جيدة في الحاسبات / هندسة الاتصالات.

4- مهارات ITIL.

5- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

6- مهارات اتصال ممتازة.

وظيفة مدير مساعد تسويق رقمي

1- درجة البكالوريوس في الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو تكنولوجيا المعلومات أو في مجال ذي صلة.

2- 2 - 4 سنوات خبرة في وظائف التسويق.

3- فهم صناعة الخدمات المصرفية والمالية على مستوى العالم.

4- خبرة سابقة في العمل في شركة سريعة النمو في الأسواق الناشئة.

5- تطوير وتنفيذ وتنفيذ الحملات الرقمية.

وظيفة وكيل عمليات المحفظة الرقمية - (OUTSOURCE)

1- درجة البكالوريوس في التجارة أو الأعمال التجارية أو ما يعادلها.

2- خبرة مصرفية لا تقل عن 0-3 سنوات؛ يفضل أن يكون ذلك في الخدمات المصرفية الاستهلاكية.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- مهارات التواصل الجيد.

5- الدقة والاهتمام بالتفاصيل.