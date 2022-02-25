تفاصيل وظائف بنكي ستاندرد وHsbc وطريقة التقديم

أعلن كل من بكي ستاندرد تشارترد وHsbc حاجتهما لشغل وظائف شاغرة للعمل لدى تلك المؤسسات المصرفية العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك عبر «لينكد إن» التي أتاحت فرصة التقديم السريع من خلال موقع البنك عبر المنصة السابق ذكرها، وجاءت تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظائف بنك ستاندرد تشارترد

وتطلب بنك ستاندرد تشارترد وظيفة رئيس قسم المعلومات للعمل لدى الفرع في مصر بشروط ومهام هي:

- لدية خلفية وخبرة تقنية قوية.

- مهارات الاتصال الفعال باللغة الإنجليزية، تحدثًا وكتابة.

- قدرة تحليلية قوية بما في ذلك القدرة الشاملة على تحليل البيانات واستخلاص النتائج والتنبؤ بالتغييرات المطلوبة.

- شبكات قوية وبناء علاقات عبر المنظمة.

- القدرة على التأثير والتفاوض مع الأقران.

- القدرة على إدارة الأولويات المتعددة.

- القدرة على التكيف كما يتضح من القدرة على التعامل مع تحديات العمل اليومية بثقة.

- شعور قوي بالمساءلة عند حل المشكلات.

- مهارات إدارة تغيير الصوت.

- قدرات إدارة المشروع السليمة.

- مسؤول عن توافر التطبيقات وأدائها وأمانها في بيئة الإنتاج للأعمال والوظائف الأخرى.

- مسؤول عن تنفيذ وصيانة جميع مراكز البيانات والبنية التحتية داخل البلد مثل الخوادم والشبكات وأجهزة التخزين وبوابات الاتصال الخارجية وأنظمة الهاتف وما إلى ذلك.

الانخراط مع فرق مختلفة في المبادرات الجديدة والتدشين حلول المشكلات.

وظائف بنك HSBC

كما نوه بنك hsbc عن حاجته لوظيفة مدقق الجودة، بشروط هي:

- أن يكون مسؤولا عن التسلسل الفعال للتواصل عبر الفريق.

- مسؤول عن التسليم والتحسين المستمر للأداء.

- تلبية أو تجاوز PLA وتقليل المخاطر التشغيلية.

- مطلوب لغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة.

- القدرة على التعلم بسرعة ونقل المعرفة بشكل مناسب القدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.

- الحد الأدنى من المعرفة الأساسية بالكمبيوتر.

- المرونة في العمل بنظام الورديات.

- القدرة على بناء علاقة مع مجموعة واسعة من الناس والتواصل معهم.

- القدرة على الحفاظ على التركيز في أثناء العمل مع البيانات الضخمة.

- القدرة على تعدد المهام.

- مهارات اتصال ممتازة، كتابيًا ولفظيًا باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

- إظهار طاقة عالية ومحترفًا ونشطًا وإيجابيًا وفعالًا في حل المشكلات.

- القدرة على تولي الملكية الكاملة وتسهيل رحلة العميل من البداية إلى النهاية.

- متعلم سريع ولديه نهج «ما يمكن فعله».

- يجب أن يكون بارعًا ومرنًا في تغيير الأعمال والسيناريوهات الداخلية والأحداث غير المتوقعة بسرعة.

- القدرة على فهم المفاهيم المعقدة واستخراج المعلومات ذات الصلة من وثائق واسعة النطاق بسرعة.

- سجل ناجح في إدارة الأفراد.