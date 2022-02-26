تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
كتب:
سلامة عامر
09:04 م | السبت 26 فبراير 2022
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي
كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف في الوظائف التي سبق وأعلنت عنها، موضحة أن آخر موعد هو 3 مارس 2022.
أنواع التخصصات المطلوبة للتعينن بالوظائف:
أولًا: وظائف الهندسة في التخصصات «كهرباء – ميكانيكا – مدني»
ثانيًا: وظائف العلوم في التخصصات «كيمياء - كيمياء حيوية – ميكروكيمياء- ميكرو بيولوجي».
ثالثًا: وظائف الفنيين، ومطلوب أشخاص في جميع التخصصات.
رابعًا: وظائف عمال حرفيين لتشغيل وصيانة محطات رفع ومعالجة.
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف
وحددت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وهي كالتالي:
- لا يزيد السن عن 30 عامًا بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف الهندسة والعلوم.
- ألا يزيد السن عن 25 عامًا بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية والعمال، وقت تاريخ نشر الإعلان.
- يشترط في المتقدم أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
- أن يكون المتقدم لوظيفة عامل من الحاصلين على شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية.
- أن يكون المتقدم لوظيفة فني من الحاصلين على مؤهل معهد فني صناعي أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية.
- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس من الحاصلين على مؤهل «بكالوريوس هندسة» ومقيد بالنقابة.
- أن يكون المتقدم لوظيفة كيميائي من الحاصلين على مؤهل «بكالوريوس علوم» ومقيد بالنقابة.
- يشترط في كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية.
– أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق «أبوصير – الغربانيات – برج العرب القديمة – الجديدة – بهيج».
- أن يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية، تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم العمل.
- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي».
- تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة، ولن يُلتفت إلى الطلبات التي سُتقدم بأي طريقة أخرى.
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف شركة الصرف الصحي
– أصل شهادة الميلاد وصورة منها.
- أصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها.
- أصل شهادة المؤهل وصورة منه.
- أصل كارنيه النقابة وصورة منه بالنسبة للمتقدم لوظيفة «مهندس أو كيميائي».
- بطاقة الرقم القومي وصورة منها.
روابط التقديم لوظائف شركة الصرف الصحي
- للتقديم في وظائف الهندسة يرجى الضغط على الرابط التالي: https://forms.gle/9K218LGzyMJ8VyZu5
- للتقديم في وظائف العلوم يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://forms.gle/e5yZXDqvM96uptMY6
- للتقديم في وظائف الفنيين يرجى الضغط على الرابط التالي: https://forms.gle/Vki4fxd7enAVsta87
- للتقديم في وظائف العمال الحرفيين يرجى الضغط على الرابط التالي: https://forms.gle/6YqhHQzdEFSsEbxM8