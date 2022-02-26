«الشباب» تعلن عن وظائف خالية بمرتبات تصل لـ7 آلاف جنيه.. اعرف شروط التقديم

تعد الوظائف الخالية ذات المرتبات العالية من أكثر الأمور التي يبحث عنها الشباب من حديثي التخرج أو هؤلاء الذين لديهم خبرة جيدة في مجال محدد، لذا دوما ما توفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظيفة، إذ أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن توفير عدد من الوظائف الخالية في عدة مؤسسات وجهات مختلفة بمرتبات مجزية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها تفاصيل الوظائف الخالية للشباب، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف المتاحة، وحقوق ومميزات تلك الوظائف، والتي تتمثل في الآتي:

وظائف خالية في شركة فاتورة

تنظم شركة «فاتورة» اليوم التوظيفي المفتوح بمركز شباب حلميه الزيتون، 91 شارع سليم الأول حلمية الزيتون، وأقرب محطة مترو له حلميه الزيتون، ليكون يوم السبت 26 فبراير 2022 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مندوبو مبيعات لتسويق تطبيق فاتورة.

2. مشرف مبيعات

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- موقف محدد من الخدمة العسكرية للذكور.

- الراتب يصل لـ6 آلاف جنيه.

- ويشترط في وظيفه مشرف المبيعات وجود خبرة في المبيعات 10 سنوات، أو خبرة 4 سنوات كمشرف مبيعات، وألا يزيد السن على 45 عامًا.

وظائف خالية في مطاعم «بافلو برجر»

أعلنت مجموعة مطاعم «بافلو برجر» عن وظائف خالية في فروعها المختلفة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مدير فرع.

2- مساعد مدير فرع.

3- كول سنتر.

4- عامل مخزن.

5- شيف كريب.

6- شيف بيتزا.

7- مندوب توصيل.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على ‎مؤهل عالي أو طلبه (كليات أو معهد)،

- الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

- تحديد موقف الخدمة العسكرية.

الحقوق والمميزات

- يصل راتب الكول سنتر 2500 جنيه + بونص.

- راتب مدير الفرع يصل إلى 7 آلاف جنيه + بونص.

- مساعد مدير فرع 6500 جنيه + بونص.

- راتب عامل المخزن 2650 جنيهًا.

- راتب مندوب التوصيل 2000 جنيه.

- راتب الشيف 4500 جنيه.