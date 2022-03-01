عمر كمال يدافع عن كوكسال بابا: كأنك بتتعامل مع طفل صغير أكيد مش هتزعل

دافع المطرب الشعبي عمر كمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن البلوجر التركي المشهور كوكسال بابا، بعد حالة الجدل التي أثارها عقب زيارته لمصر.

عمر كمال: الناس ظالمة كوكسال بابا

وقال عمر كمال: «الناس ظالمة الراجل العسل ده، ده راجل ربنا اصطفاه إنه يعيش عنده مرض نادر واللى زيه بيموتوا عند سن معين بس هو ربنا اختاره يعيش، ومر بظروف سيئة من فقر وموت أب وأم، وكمان عقله وقف نموه وفهمه عن سن معين، فراجل بعقل طفل».

وأضاف كمال: «صورت معاه 7 أيام فى تركيا ولاحظت إنه بيخاف جدا من الزحمة، ومبيحبش إطلاقا التصوير ولا الكاميرا الأغراب إلا لو أخد عليك ويعرفك ومش بيفهم لا عربى ولا إنجليزي ولا أو لغة غير تركى بس، كمان عشان هو في تفكير الطفل الصغير».

واختتم حديثه: «متضمنش رد فعله لأنه مش واعي وطبيعي للى بيعمله، هو مشهور بالنرفزة وطريقة كلامه والمشية بتاعته ورد فعله العصبي، فا محدش ياخد على رد فعله ويحاسبه عليه، كأنك بتتعامل مع طفل صغير أكيد مش هتزعل منه».

أغنية عمر كمال وكوكسال بابا

ويذكر أن عمر كمال قد طرح أغنية منذ أيام قليلة مع كوكسال بابا، تحت عنوان «البنات»، وحققت ما يقارب من 2 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وجاءت بعض كلماتها كالتالي

دلع تاخد

دلع قصاد فلوسك دلع عشان

كل البنات تبوسك مفيش دلع

يدولك علي بوذك دلع لو حتي ياسيدي بس

بالكلام قلب البنات.

مش محتاج وساطة دول كائنات

أبسط من البساطة.

أبسط حاجات

تبسطهم لو شوكلاتة أهم حاجة يحسوا منك باهتمام