رئيس أوكرانيا: موسكو أطلقت 113 صاروخ كروز على بلادنا خلال 5 أيام

قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن روسيا شنَّت 56 ضربة صاروخية وأطلقت 113 صاروخ كروز على بلاده خلال 5 أيام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المحادثات مع موسكو

وأضاف زيلينسكي، أن المحادثات مع موسكو، جرت أمس الاثنين، على وقع قصف المدن الأوكرانية.

من جانبه، قال المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسيا، إن أهالي كييف محاصرون من قبل القوات الروسية.

وكان المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، شدد في وقت سابق، على أن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا، مشيرا في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن العملية العسكرية تهدف لحماية المواطنين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية هناك من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات.

وأوضح نيبينزيا، أن من الضروري نزع سلاح أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.