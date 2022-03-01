ليندسي جراهام يدعو لفرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي

دعا السناتور الأمريكي الجمهوري البارز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي ليندسي جراهام، لفرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت أسعار النفط، قفزت، أمس الاثنين، بعد فرض الحلفاء الغربيين مزيدا من العقوبات على روسيا وعزلوا بعض البنوك الروسية عن نظام عالمي للمدفوعات المعروف باسم «سويفت».

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.06 دولار، أو 3.1%، لتسجل عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 105.07 دولار في التعاملات المبكرة.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 4.13 دولار، أو 4.5%، لتبلغ عند التسوية 95.72 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في التعاملات المبكرة 99.10 دولار.

«الخطوط الجوية» الأمريكية: لن تستخدم حاليا المجال الجوي الروسي لأي رحلة طيران دولية

من جانبها، اعلنت «الخطوط الجوية» الأمريكية، أنها لن تستخدم حاليا المجال الجوي الروسي لأي رحلة طيران دولية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، قال في وقت سابق، إن واشنطن وعدت بلاده بتقديم مزيد من الأسلحة وفرض عقوبات إضافية على روسيا.