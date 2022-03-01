مسؤولة أوكرانية: مبررات بوتين للعمليات العسكرية تخالف المنطق

قالت مستشارة وزارة الإعلام الأوكرانية، إن مبررات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمليات العسكرية في بلادها تخالف المنطق، مضيفة لـ قناة «العربية» الإخبارية، إن ترويج روسيا للسيطرة على العاصمة «كييف» خلال يومين خرافة.

وأوضحت المسؤولة الأوكرانية، أن بلادها بحاجة إلى دعم لصد الهجمات الروسية، مشيرة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باق في كييف ويفعل كل ما بوسعه.

مستشارة وزارة الإعلام الأوكرانية: لا نريد الاعتداء على أي بلد

وأضافت مستشارة وزارة الإعلام الأوكرانية: «نحن مسالمون ولا نريد الاعتداء على أي بلد»، وتابعت المسؤولة الأوكرانية قائلة، إن روسيا تنتهك سيادة بلادها، موضحة ان بوتين يحاول تدمير أوكرانيا.

وأشارت وسائل إعلام، إلى طوابير أمام المحال التجارية في العاصمة الأوكرانية «كييف»، كما لفتت وسائل الإعلام إلى مخاوف من نفاد المواد الأساسية

نيبينزيا: السلطة الحقيقية في أوكرانيا ليست بيد زيلينسكي

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال في وقت سابق، إن السلطة الحقيقية في أوكرانيا ليست بيد زيلينسكي، بل بأيدي المتطرفين والنازيين الجدد الذين يتجاهلون الرئيس الأوكراني ولهم أجندتهم الخاصة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف نيبينزيا في مؤتمر صحفي، أن بلاده قالت مرات عديدة إنها لا تخطط للعملية العسكرية في «دونباس» إن لم تهدد السلطات الأوكرانية، «دونيتسك ولوجانسك» بشكل مباشر، موضحا أن روسيا كانت لديها معلومات موثوق بها بأنها كانت تخطط لعملية عسكرية.

وأشار المندوب الروسي، حول إتمام العملية العسكرية الروسية، إلى ان «ما أن يكون لدينا الفهم بأن السلطات الأوكرانية مستعدة لنزع السلاح واجتثاث النازيين، سيكون ذلك خطوة نحو إتمامها»، نافيا قصف القوات الروسية مدينة خاركوف والانفجارات في كييف.

وأوضح المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي، أن بلاده لم تبدأ الحرب في أوكرانيا وتعمل على إنهائها.