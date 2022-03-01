الحكومة الأسترالية: سنزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده ستزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتعهد موريسون بمبلغ 70 مليون دولار لشراء معدات عسكرية وأسلحة لأوكرانيا لمساعدة قواتها المسلحة في مقاومة العملية العسكرية الروسية.

وخصصت الحكومة الأسترالية،حوالي 35 مليون دولار للدعم الإنساني لمساعدة المنظمات الدولية التي تستجيب للأوكرانيين الذين يفرون من البلاد ويطلبون اللجوء في المناطق المجاورة.

وكانت الإدارة الأمريكية، رفضت أمس الاثنين، التعليق، على مسألة دعم انضمام أوكرانيا إلى «الاتحاد الأوروبي»، وقالت إن دول الاتحاد هي من تتخذ القرار بهذا الصدد.

«البيت الأبيض»: واشنطن تدعم تطلعات أي دولة للانضمام إلى أي منظمة

وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين ساكي، ان بلادها تدعم تطلعات أي دولة للانضمام إلى أي منظمة، وتدعم قرار أي منظمة باتخاذ القرار.

بدوره، أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن بلاده مستعدة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، مشيرا، في تصريح نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن حوالي 600 ألف مهاجر من أصول أوكرانية يعيشون في البرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، أن برلمان بلادها سيناقش، اليوم الثلاثاء، عريضة بتواقيع 50 ألف مواطن قدمها مواطنون يطالبون فيها بتنظيم استفتاء حول انضمام فنلندا لـ«الناتو»، مضيفة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس الاثنين، إن النواب مدعوون للتعبير عن مواقفهم من هذه العريضة لكن الجلسة لا تهدف لإجراء نقاش أوسع بشأن موقف فنلندا من الانضمام إلى تحالف عسكري أو لا.