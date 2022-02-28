للسيدات فقط.. خطوات التقديم لوظائف القوى العاملة بـ 22 ألف جنيه شهريا

كشفت وزارة القوى العاملة عن طرح عدد من فرص العمل للسيدات فقط، الحاصلات على بكالوريوس تمريض، ولديهم خبرة في هذا المجال، للعمل بإحدى دول الخليج، وبراتب شهري يعادل 22 ألف جنيه مصري، إضافة إلى مميزات عدة والتي تتضمن بدل للسكن، وتذاكر السفر.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تفاصيل الوظائف الشاغرة في مجال التمريض للسيدات والمقدمة من وزارة القوى العاملة المصرية، ومنها شروط ومواعيد خطوات التقديم، في السطور التالية:

وظائف التمريض في إحدى دول الخليج

وبحسب ما ذكر على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، فإنه تم فتح باب تلقي طلبات الراغبين في العمل من الممرضات للسيدات فقط، للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في واحدة من دول الخليج براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه، فضلا عن مميزات أخرى تتضمن تحمل تكاليف تذكرة السفر وتوفير سكن في حالة القبول.

مواعيد التقديم لوظائف التمريض

وقال وزارة القوى العاملة، إنّ تم فتح باب التقديم لوظائف الممرضات بداية من الأحد الموافق 27 فبراير، وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 مارس.

شروط التقديم لوظائف التمريض

ووضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمات لهذه الوظائف، وهي كالآتي:

- أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس التمريض من إحدى الجامعات التالية فقط القاهرة، أو عين شمس، أو الإسكندرية فقط

- تمتلك شهادات خبرة لا تقل عن 4 سنوات، ويجب إثبات هذا.

- إجادة اللغة الإنجليزية «جيد جدًا»

- الحصول على لقاح كورونا من أحد اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

خطوات التقديم لوظائف التقديم

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة، فإن التقديم يتمثل في التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة، وعنوانها 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، مؤكدة أنّ آخر موعد سيكون الأربعاء المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

بعد التوجه إلى الديوان يجب تقديم طلب للإدارة، ملحق به نسخة من السيرة الذاتية للمتقدمة، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصورة جواز السفر سارية.

وأكدت وزارة القوى العامة أنه لن تُقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة، أو أن يتم تقديم الطلبات بعد الموعد المحدد.