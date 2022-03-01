القوى العاملة: 118 مليون جنيه للإنفاق على الأنشطة التدريبية

ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، حيث ناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، ومنها التقرير المالي لأنشطة الصندوق، وتجديد البروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق، لعقد البرامج الاجتماعية للشركاء الاجتماعيين: «الحكومة، العمال، وأصحاب الأعمال»، ومبادرة «مصر أمانة بين إيديك»، فضلا عن موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق، والممثلة في تمويل مراكز التدريب المهني، وبرامج التدريب المقدمة فيها، والأنشطة التدريبية الأخرى.

تمويل الأنشطة التدريبية

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء المجلس، مهنئا إياهم بحلول الأيام المباركة بقدوم شهر رمضان الكريم، كما أشار إلى تحديد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بنحو 118 مليونا و347 ألف جنيه، للإنفاق على العملية التدريبية.

وأشار الوزير إلى أنّ الصندوق ساعد الوزارة في إنشاء منظومة تدريبية جديدة لتنظيم العلاقة التبادلية بين شركات القطاع الخاص والعاملين بها، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على أداء الأعمال الموكلة لهم.

دفع الاقتصاد القومي

وطالب سعفان باستقراء الوضع في القطاع الصناعي داخل الدولة المصرية، للوقوف على الوظائف المستحدثة في الفترة المقبلة وعلى مدار 5 سنوات، لتوفير التدريب الملائم لها، من حيث أماكن التدريب والبرامج التدريبية لإعداد أجيال قادرة على العطاء وبذل الجهد من أجل دفع الاقتصاد القومي وتحقيق الصالح لهم ومجتمعهم.

وأكد الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع شركات القطاع الخاص، لتوفير أنواع التدريب المهني المطلوبة في أي وقت، لمساعدة الشركات على مزيد من الإنتاجية بأيدي عاملة مدربة على أحدث أساليب العمل في تعاون مستمر لضمان الاستدامة في التدريب على مستوى الجمهورية.

ولفت الوزير إلى أنّ دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لا يقتصر على التدريب على مهنة واحدة بعينها أو حرفة، ودوره الأساسي يتمثل في الارتقاء بمستوى التدريب في مصر، مشددا على الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم لأي جهة من الجهات المشاركة فيه في مجال التدريب الذي تحتاجه تلك الشركات بمجال عملها، وفق آليات وضوابط معينة يتم تحديدها مع تلك الشركات.