السكة الحديد تمنع دخول قطارات المناشي إلى محطة مصر خلال ساعات

نفذت هيئة السكة الحديد، مشروعات عملاقة خلال السنوات القليلة الماضية، لتحديث منظومتها الأساسية، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، علاوة على تقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، والتي تقل ما يقرب من 360 مليون راكب سنويا، بواقع مليون راكب يوميا.

منع دخول قطارات المناشي محطة مصر

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن الهيئة ستمنع دخول قطارات المناشي محطة مصر برمسيس خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل، مشيرا إلى أنه أدخلت تغييرات على جداول التشغيل الخاصة، بعدد من القطارات العاملة على خط المناشي القاهرة - إيتاي البارود، تزامنا مع تشغيل منظومة الإشارات الجديدة، موضحا أن الهيئة تنفذ خطة تطوير شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه.

وقف قطارات خط المناشي بمحطة بشتيل

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى تحديث وتجديد أسطول عربات القطارات العاملة على كافة خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري، وسيجرى البدء في تطوير وتحديث برج الجنوب بمحطة مصر، والمسؤول عن سفر واستقبال قطارات الصعيد وخط المناشي، مؤكدا أنه سيجرى وقف جميع القطارات العاملة على خط المناشي بمحطة بشتيل، وستكون محطة الوصول النهائية.

منع تشغيل القطارات القديمة على خطوط السكة الحديد

ومن جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، مؤكدا أنه جرى منع تشغيل أي عربة قطار قديمة على القضبان، قائلا: «ليس لدينا أي قطار قديم يعمل على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري».