رئيس التحرير

محمود مسلم

السكة الحديد تمنع دخول قطارات المناشي إلى محطة مصر خلال ساعات

وزير النقل: ليس لدينا أي قطار قديم يعمل على خطوط السكة الحديد

كتب:

توفيق شعبان
06:04 م | الأحد 27 فبراير 2022
أحد قطارات السكة الحديد- صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد- صورة أرشيفية

نفذت هيئة السكة الحديد، مشروعات عملاقة خلال السنوات القليلة الماضية، لتحديث منظومتها الأساسية، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، علاوة على تقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، والتي تقل ما يقرب من 360 مليون راكب سنويا، بواقع مليون راكب يوميا.

منع دخول قطارات المناشي محطة مصر 

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن الهيئة ستمنع دخول قطارات المناشي محطة مصر برمسيس خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل، مشيرا إلى أنه أدخلت تغييرات على جداول التشغيل الخاصة، بعدد من القطارات العاملة على خط المناشي القاهرة - إيتاي البارود، تزامنا مع تشغيل منظومة الإشارات الجديدة، موضحا أن الهيئة تنفذ خطة تطوير شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه.

وقف قطارات خط المناشي بمحطة بشتيل

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى تحديث وتجديد أسطول عربات القطارات العاملة على كافة خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري، وسيجرى البدء في تطوير وتحديث برج الجنوب بمحطة مصر، والمسؤول عن سفر واستقبال قطارات الصعيد وخط المناشي، مؤكدا أنه سيجرى وقف جميع القطارات العاملة على خط المناشي بمحطة بشتيل، وستكون محطة الوصول النهائية.

منع تشغيل القطارات القديمة على خطوط السكة الحديد 

ومن جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، مؤكدا أنه جرى منع تشغيل أي عربة قطار قديمة على القضبان، قائلا: «ليس لدينا أي قطار قديم يعمل على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري». 

اقرأ المزيد:

خريطة تعديل «السكة الحديد» لمواعيد وتركيب بعض القطارات هذا الأسبوع

السكة الحديد: تعديل مواعيد 4 قطارات بخط بنها منوف بدءا من 1 مارس

السكة الحديد: تذاكر مميكنة لعبور البوابات الإلكترونية في 5 محطات

الوزير: إنشاء مركز صيانة لمعدات السكة الحديد بالتعاون مع شركة نمساوية

16 تحذيرا من «السكة الحديد» لركاب القطارات: غرامات تصل لـ421 جنيها

طريقة التقديم في وظائف السكة الحديد 2022 في أول أيام قبول الأوراق

أسعار تذاكر القطارات 2022 على الوجهين القبلي والبحري.. تبدأ من 3 جنيهات

أسعار تذاكر القطارات الـVIP.. تبدأ بـ75 جنيها من القاهرة إلى الواسطى

أسعار تذاكر القطارات الروسية.. تبدأ بـ15 جنيها من القاهرة إلى الزقازيق

أسعار تذاكر القطارات.. 195 جنيها لـVIP و3 جنيهات للمميز

تطعيم 2.4 مليون مواطن بلقاح كورونا في المنوفية

مدير قصر العيني الفرنساوي: نسب الإشغالات بإصابات كورونا انخفضت جدا

الصحة: تسجيل 1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة

«لجنة كورونا»: الإصابات تتراجع.. ونتوقع عودة الحياة لطبيعتها آخر الشهر
بقلم توفيق شعبان