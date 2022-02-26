خريطة تعديل «السكة الحديد» لمواعيد وتركيب بعض القطارات هذا الأسبوع

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» تعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على خطوط السكك الحديدية في الوجه البحري، بداية من الأسبوع الجاري، لذا تستعرض «الوطن» خريطة التعديل الكاملة سواء للمواعيد أو تركيب بعض القطارات، مع موعد بدء التنفيذ.

تعديل موعد القطار رقم 603 ركاب بنها / منوف

بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 مارس، سوف يجري تعديل موعد القطار رقم 603 «ركاب»، على خط بنها / منوف، إذ يقوم في تمام الساعة 04.35 بدلاً من الساعة 04.50، على أن يصل منوف في تمام الساعة 05.25.

تعديل موعد القطار رقم 604 ركاب منوف / بنها

بداية من يوم الثلاثاء المقبل، سوف يجري تعديل ميعاد القطار رقم 604 «ركاب» على خط منوف / بنها، إذ يقوم في تمام الساعة 04.40، وذلك بدلًا من الساعة 04.50، على أن يصل بنها في تمام الساعة 05.30.

تعديل موعد القطار رقم 605 ركاب بنها / منوف

بداية من يوم الثلاثاء المقبل أيضًا، سوف يجري تعديل ميعاد القطار رقم 605 «ركاب»، على خط بنها / منوف، إذ يقوم في تمام الساعة 05.40، وذلك بدلًا من الساعة 05.55، على أن يصل منوف في تمام الساعة 06.30.

تعديل موعد القطار رقم 606 ركاب منوف / بنها

اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم، سوف يُعدل موعد القطار رقم 606 «ركاب» على خط منوف / بنها، إذ يقوم في تمام الساعة 05.35، وذلك بدلًا من الساعة 05.50، على أن يصل بنها في تمام الساعة 06.25.

تعديل تركيب قطار 35 أكسبريس القاهرة / طنطا

بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 مارس سوف يتم تعديل تركيب القطار رقم 35 «أكسبريس» على خط القاهرة / طنطا بجدوله الحالي، من خلال تركيب عدد 10 عربات «ذات تهويه ديناميكية»، وهم 9 عربات ركاب، بالإضافة إلى عربة وقاية.

تعديل تركيب قطار 3 اكسبريس طنطا / الإسكندرية

بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 2 من مارس، سوف يجري تعديل تركيب القطار رقم 3 «اكسبريس» على خط طنطا / الإسكندرية بجدوله الحالي، وذلك من تركيب عدد 10 عربات «ذات تهوية ديناميكية»، وهي 9 عربات ركاب، بالإضافة إلى عربة وقاية.

تعديل تركيب قطار 132 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة

بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 مارس، سوف يجري تعديل تركيب القطار رقم 132 «اكسبريس» على خط الإسكندرية / القاهرة بجدوله الحالي، من خلال تركيب عدد 10 عربات «ذات تهوية ديناميكية»، وهم عبارة عن 9 عربات ركاب بالإضافة إلى عربة وقاية.