بعد وفاته إثر صراعه مع المرض.. من هو المخرج باسم محمود رحمي؟

حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة المخرج «باسم محمود رحمي»، مخرج المسلسل الشهير «بوجي وطمطم»، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

منير مكرم لـ «الوطن»: المخرج باسم محمود رحمي تم دفن جثمانه وأبلغوا النقابة بعد ذلك

وقال الفنان منير مكرم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن المخرج باسم محمود رحمي، نجل المخرج محمود رحمي، دفن جثمانه، لافتًا إلى أنهم أبلغوا النقابة بخبر الوفاة بعد انتهاء مراسم الدفن.

من هو باسم محمود رحمي؟

باسم محمود رحمي، هو ابن المخرج الكبير محمود رحمي، الذي وُلد عام 1939، وتمكن من استكمال مسيرة والده، من خلال عمله بالإخراج أيضًا، بعد إنهاء تعليمه الجامعي بكلية الفنون الجميلة، وخاض تجربة الإخراج في التليفزيون المصري، وأخرج «باسم»، العديد من الأعمال الناجحة، مثل المسلسل الشهير «بوجي وطمطم».

مسلسل «بوجي وطمطم» لـ باسم محمود رحمي

يشار إلى أن مسلسل «بوجي وطمطم»، بطولة «إيمي سمير غانم، محمد شاهين، مروة عبدالمنعم، إنعام سالوسة، رضا الجمال، سيد عزم»، وغيرهم من نجوم الفن، وتم عرض المسلسل الشهير عام 2009، وحقق نجاحًا كبيرًا في فترة عرضه.

وكانت نقابة المهن التمثيلية استجابت للمخرج باسم محمود رحمي، بعد كشف الفنان مصطفى درويش، عن معاناته مع المرض، من خلال نشره صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقًا عليها: «مخرج بوجي وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي، ومشكلات في القلب وحالته صعبة جدًا، وطبعا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه».