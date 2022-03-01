تفاصيل مسابقة رمضان القرآنية..الأوقاف تعلن الشروط وكيفية التقديم

تعمل وزارة الأوقاف من فترة لأخرى على تنظيم العديد من مسابقات القرآن الكريم، ومع اقتراب شهر رمضان، أعلنت الوزارة عن إطلاق مسابقة رمضان القرآنية للنشء، في إطار اهتمام الأوقاف بكتاب الله وتشجيع الأطفال والصغار لحفظه عن طريق جوائز يتم منحها لهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، فيما يلي تفاصيل مسابقة رمضان القرآنية، وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني.

شروط مسابقة الأوقاف

ووضعت وزارة الأوقاف شروط للقبول بالمسابقة كما صنفتها لعدة مستويات، ويمكن التقديم لها من قبل الذكور والإناث بشرط أن يكون المتسابق تحت سن خمسة عشر عاما.

مستويات المسابقة القرآنية

وأشارت الوزارة، إلى أن المسابقة القرآنية ستكون على مستويين، الأول سيكون عبارة عن حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه، وينقسم إلى حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات، أو حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير آخر جزء في كتاب الله وهو جزء عم.

والمستوى الثاني من مسابقة الأوقاف القرآنية، عبارة عن حفظ القرآن الكريم لأصحاب الصوت الحسن، وينقسم إلى ثلاثة أفرع أولهما حفظ القرآن الكريم كاملًا، ثانيهما حفظ نصف القرآن، ثالثهما حفظ ربع القرآن، وخصصت الوزارة نحو خمسمائة جائزة للفائزين على مستوى المديريات ومحافظات الجمهورية.

كيفية التقديم على المسابقة

سيتم فتح باب التقديم للمسابقة بدءا من غد الأربعاء، ويمكن التقديم من خلال المديريات عن طريق مكاتب مديري الدعوة بالمديريات أو من خلال التسجيل عبر هذا الرابط الذي سيكون متاحا غدا.

ومن المقرر أن تجرى الاختبارات الخاصة بالمسابقة في المديريات، أواخر شهر شعبان، وستظهر النتيجة فور انتهاء الاختبارات، وتكون التصفية النهائية بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر رمضان.