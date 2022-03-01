فرنسا تلوح بحرب اقتصادية ضد موسكو على خلفية حربها في أوكرانيا

قال وزير المالية الفرنسي، إنّ بلاده بصدد شن حرب اقتصادية ضد روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل يومها السادس منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن عملة عسكرية موسعة على أوكرانيا بدعوى حماية إقليم دونباس على حد تعبيره.

لا حظر على الأجواء الأوكرانية

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء البريطاني إن لندن لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، ويشار إلى أنّ وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الإثنين سيطرتها بشكل كامل على المجال الجوي الأوكراني.