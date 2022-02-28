الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة بعد ارتفاعها اليومين الماضيين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها مساء اليوم الاثنين، عن أنه اعتبارا من الخميس المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وستصل درجات الحرارة العظمي في القاهرة 21 والصغرى 10، بعد أن شهدت اليومين الماضيين ارتفاعًا ويستمر حتى الأربعاء حيث الذروة تصل لـ 26 درجة في القاهرة والصغرى 12 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة ستنخفض حتى السبت المقبل الموافق 5 مارس إذ تنخفض لـ20 درجة مئوية والصغرى 10؛ لتعود مرة أخرى في الارتفاع بداية من الأحد الموافق 6 مارس حيث ستسجل العظمى في القاهرة 23، والصغرى 11.

الظواهر الجوية المتوقعة

ووفق خبراء الهيئة، فإنّ من المتوقع أن تشهد البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوّهت الأرصاد بوجود أمطار خفيفة يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، فضلا عن سقوط أمطار الخميس على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد، بداية من الجمعة وحتى الأحد، شبورة مائية من 4 فجرا وحتى صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 مارس، إذ تسجل القاهرة الكبرى العظمى 24 والصغرى 12، الوجه البحري العظمى 24 والصغرى 12، السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 والصغرى 13، جنوب سيناء العظمى 26، والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 27، والصغرى 10، جنوب الصعيد العظمى 30، والصغرى 12.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 2 مارس، على القاهرة الكبرى العظمى 26 والصغرى 10، الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 10، السواحل الشمالية الغربية العظمى 23 والصغرى 10، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 28 والصغرى 10، جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 12.