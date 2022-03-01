محافظ كفر الشيخ: خطة لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وبحيرة البرلس

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، اليوم، أن تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بالمحافظة، أصبح أمرًا بالغ الأهمية كوسيلة ذكية لتقديم العديد من الخدمات اليومية للمواطنين على مستوى قرى ومراكز الإقليم بشكل يومي.

خدمات مميزة للمواطنين

وقال المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء: «إننا نعمل دائما على توفير خدمة مميزة للمواطنين، دون وجود أي عراقيل، أو حدوث مشكلات طارئة في هذا الصدد، وتوفير كافة سبل الراحة لهم ضمن المراكز التكنولوجية على مدار اليوم».

وفي سياق آخر، أشار «نور الدين»، إلى أن المحافظة تحظى بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، على رأسها مشروعات حياة كريمة، بمركز مطوبس، ضمن برنامج الرئيس السيسي، لتطوير القرى الأكثر فقرًا لتصبح قرى منتجة ومتطورة في كافة الخدمات، وكذلك المشروع الأكبر والأهم للرمال السوداء، بشمال المحافظة.

تطوير بحيرة البرلس

وأوضح أن بحيرة البرلس قد شهدت خلال السنوات السابقة مراحل تطوير عدة، من حيث تعميقها وإزالة «البوص» بها، وعمل كورنيش بتكلفة تقدر بنحو 36 مليون جنيه، على ثلاث مراحل، لافتًا إلى أن تعميق بوغاز البرلس وهو الممر الذي يربط البحيرة بمياه البحر المتوسط، أمر هام وزاد من المخزون السمكي داخلها، وذلك بما يسمح بتدفق الخير الوفير من الأسماك المتنوعة للصيادين من أبناء البرلس، وسيدي سالم، ومطوبس.