بدء تطبيق زيادة رسوم عبور السفن بقناة السويس

بدأت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، في تطبيق قرار زيادة رسوم العبور على بعض السفن العابرة من المجري الملاحي للقناة.

وذكرت الهيئة، في بيان: «قافلة الجنوب بدأت في العبور من المجرى مع أول ضوء النهار اليوم الثلاثاء، مع تطبيق رسوم العبور الجديدة، التي أقرتها الهيئة قبل يومين».

زيادة 47% على سفن الحاويات

وبحسب المنشورات الملاحية المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، جاءت في مقدمة الزيادات على العبور، سفن الحاويات والبضائع العامة وحاملات المثقلات وسفن متعددة الأغراض المحملة والفارغة والعابرة من المجري الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين بزيادة تبدأ من 7%.

وجرى تطبيق زيادة الرسوم على طوابق سفن الحاويات فوق السطح العلوي، بنسب تبدأ من 7% من الطابق الأول، وحتى 47% على الطوابق الـ11 من رسوم العبور العادية.

زيادة على ناقلات البترول والغاز

كما شملت المنشورات الملاحية زيادة الرسوم، على ناقلات البترول الخام المحملة والفارغة، العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين، بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وفرضت هيئة قناة السويس رسومًا إضافية على ناقلات المشتقات البترولية المحملة والفارغة العابرة للقناة في الاتجاهين 5% من رسوم العبور العادية أيضًا، إضافة إلي رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 10% من رسوم العبور العادية.

زيادة رسوم عبور سفن الصب والوحدات العامة

وتضمن قرار زيادة الرسوم فرض رسوم إضافية على سفن الصب الجاف المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين، بواقع 5% من رسوم العبور العادية، و فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 7%.

كما فُرضت رسوم إضافية على الوحدات العائمة الخاصة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين، بواقع 7% من رسوم العبور العادية، إضافة إلى فرض رسوم إضافية على السفن الأخرى العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية

كما شمل القرار فرض رسوم إضافية على ناقلات السيارات المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس فى اتجاه الشمال فقط بواقع 7% من رسوم العبور العادية.

كما فُرضت رسوم إضافية على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين، بواقع 10% من رسوم العبور العادية.