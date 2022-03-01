طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة

يستمر طقس محافظة البحيرة في الاستقرار، إذ واصلت درجات الحرارة في الارتفاع عقب موجة من الطقس السيئ والصقيع التي شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية، وسط حالة من رفع درجة الاستعدادات لرفع تراكمات مياه الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارًا، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أن وجود أتربة نهارًا وطقس غائم جزئيًا.

ارتفاع الموج في البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح، جنوبية غربية: شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة اليوم في البحيرة العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع حالة الطوارئ القصوى، في حالة سقوط الأمطار الغزيرة؛ لسرعة نشر معدات الأمطار داخل الشوارع والميادين في مختلف المدن والمراكز؛ لرفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

متابعة أعمال الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار

كما وجه محافظ البحيرة بضرورة متابعة أعمال الصرف الصحي لاستيعاب كمية مياه الأمطار، موجها بصيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية؛ حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين لمنع وقوع الحوادث في حالة الرياح الشديدة.

وأكد متابعة المعديات النهرية واتخاذ القرارات اللازمة حيال المخالف منها، موجهًا أيضا بمتابعة المنازل الآيلة للسقوط بالمدن والمراكز لحماية المواطنين.