«الرئاسة»: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز حتى آخر العام المقبل

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر ليس لديها أي أزمة في المخزون الاستراتيجي من الأرز، «معندناش مشكلة فيه»، كما أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد بالأمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز حتى آخر العام المقبل، وكذلك السكر، «في يناير وفبراير بدأ موسم زراعة المحاصيل التي تنتج السكر مثل قصب السكر أو البنجر، ولدينا من تلك المحاصيل مخزون استراتيجي».

مصر لديها مخزون استراتيجي كبير من السكر

وأضاف «راضي»، أن هناك مجهودا آخر تبذله الدولة في إنتاج القمح في مصر، سواء على المستوى الأفقي في التوسع في استصلاح الأراضي، وهذا يتم بشكل موسع وكبير جدًا، ومشروع قومي آخر على مستوى الجمهورية، أو في الإنتاج الرأسي لكل فدان، «متوسط الفدان في مصر كان زمان بيطلع 13 أو 14 أردب فقط للفدان، اليوم الفدان بيطلع متوسط 20 أردب، الأردب 150 كيلو، يعني الفدان بيطلع تقريبًا 3 طن، يعني حصل طفرة كبيرة جدًا، كل ده النهارده بنشوف نتائج العمل الدؤوب والاستراتيجية لقيادة الدولة اللي كانت بتشوف هذا الأمور استعدادا لمواجهة أي أزمة».

السيسي وجَّه بالاستمرار في مراحل المشروع القومي لإنشاء الصوامع

وأشار راضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أن كل هذه الأمور رسالة طمأنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، كما أن السيسي وجَّه بالاستمرار في مراحل المشروع القومي لإنشاء الصوامع على أحدث طراز، فالهدف الاستراتيجي للصوامع هو أنه لا يقل متوسط المخزون الاستراتيجي عن 5 شهور متوسط لكل السلع الأساسية التي تحتاجها الدولة، وأيضًا مراقبة الأسواق حتى يتم الاطمئنان أن السلع الغذائية تصل للمواطنين بالأسعار المحددة، خاصة أننا على أعتاب شهر رمضان.

استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان والمعارض

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كان هناك عرض من وزير التموين علي المصيلحي، استعدادًا لشهر رمضان، وهي معارض «أهلا رمضان» والذي يتم في القاهرة والإسكندرية، وأرض المعارض، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص والقطاع العام ووزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ يتم طرح منتجات اللحوم والدواجن، وهناك سلسلة كبيرة من هذه المعارض سواء شوادر أو قوافل ستطوف المحافظات، ويتم التنسيق مع عناصر الحكم المحلي والمحافظات والمدن لتنفيذ البنية الأساسية اللي هيتم على أساسها نشر هذه المعارض من أول مارس إلى يوم 2 أبريل اللي هو أول يوم في رمضان.