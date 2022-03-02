أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق بشكل يومي فهي لا غنى عنها في أي بيت، لأهميتها في إمدام الجسم بالفيتامنيات التي يحتاجها، واحتوائها على عدد من الألياف المهمة للجسد، ويزداد اهتمام ربات البيوت بمتابعة الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك للاستعداد وتخزين المتاح للشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات مثل الطماطم والبصل والخس والجزر والبسلة والملوخية، وذلك وفق الجولة الصباحية للوطن، على النحو التالي:

سعر الملوخية في الأسواق

سجلت الملوخية سعرا تراوح بين 7 إلى 11 جنيه للكيلو وذلك في أسواق مصر، اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس الحالي.

أسعار الخضروات في الأسواق

واختلفت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم حيث سجل الكيلو جرام من الطماطم في الأسواق المصرية بين 2.35 إلى 4.5 جنيه، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و 4.5 جنيه، كما اختلف سعر الكيلو جرام من البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

وسجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 إلى 5 جنيهات، بينما سجل الجزر دون عروش سعرا تراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، واختلفت أسعار الفلفل باختلاف النوع حيث سجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 و9 جنيهات، واختلف سعر الفلفل الحامي البلدي سعرا بين 7 إلى 11 جنيها، أما الفلفل الألوان سجل سعر الكيلو منه بين 11 إلى 16 جنيهًا.

وسجل سعر الثوم بين 10 إلى 24 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل الخيار سعر 12 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 11 و20 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

سعر الليمون في الأسواق

وسجل سعر الكيلو جرام من الليمون بين 15 حتى 25 جنيهًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس الحالي.