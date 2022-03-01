أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 1-3-2022

مع بداية اليوم، يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، إما لتحديد الأصناف التي يحتاجونها على مدار اليوم، أو لتحديد ميزانية الأسرة سواء لأسبوع أو لشهر.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» للمهتمين، أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، وفق الأسعار المعلنة على موقع سوق العبور، وذلك في إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة:

أسعار الخضروات في الأسواق

واستقرت معظم أسعار الخضروات في السوق المحلي اليوم، لتسجل الأسعار للكيلو جرام الواحد كما يلي:

اختلف سعر الكيلو جرام من البسلة بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

وسجلت الملوخية اليوم سعر يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

وسجل الجزر دون عروش سعر يتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

تراوح سعر الكيلو جرام من الطماطم في الأسواق المصرية بين 2.35 إلى 4.5 جنيه.

سعر الكيلو جرام من الليمون اليوم بين 15 حتى 25 جنيهًا في الأسواق.

تراوح سعر الكيلو جرام من البطاطس بين 3.5 و 4.5 جنيه.

وجاء سعر الكيلو جرام من البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

وسجل الثوم سعر ما بين 10 إلى 24 جنيهًا للكيلو الواحد.

سجل سعر حزمة الخس 5 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار الصوب 12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 3 و 6 جنيهات.

أسعار الباذنجان والفاصوليا

وسجل سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 11 و20 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومي والأبيض السعر ذاته.

سعر الفلفل

واستقرت أسعار الفلفل بأنواعه كافة، لتسجل أسعاره كما يلي:

- سجل سعر الفلفل الحامي البلدي سعرا تراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 و9 جنيهات

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 11 إلى 16 جنيهًا.