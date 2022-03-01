الكشف على 685 مواطنًا ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات قافلة مبادرة «عنيك في عنينا»؛ للحد من مسببات العمى التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية بقرية دماط مركز قطور، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالغربية.

وأشاد المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، بجهود مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية، في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراكز المحافظة، لافتًا إلى توقيع الكشف على 685 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لـ 315 مواطنًا.

عمليات جراحية وتوفير النظارات

وخلال القافلة، تم تشخيص احتياج 130 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسيتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبًا، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 251 مواطنًا لنظارات طبية، سيتم تسليمها لهم خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة. ث

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إلى أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة أوركيديا للصناعات الدوائية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية؛ بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في مجال العيون لكل أهالي قرى «حياة كريمة» في الغربية.

تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان

جرى تم تنظيم القافلة بحضور عبد الوهاب الحضري عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وتم تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.