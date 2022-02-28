غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية وإحالة 15 عاملا للتحقيق في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة، أسفرت عن رفع 218 حالة إشغال طريق مخالف، تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، وذلك بنطاق شوارع مدينة كفر الدوار.

تحرير محاضر لعدم ارتداء الكمامة

كما أسفرت الحملات عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، وتحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة بمركز ومدينة كوم حمادة، إضافة إلى رفع 30 حالة إشغال طريق مخالف، وتحرير 12 محضر بيئة، ومصادرة 10 شيش، وغلق مقرين للدروس الخصوصية بمركز ومدينة دمنهور.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة شن حملات يومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، وذلك لمتابعة تطبيق التراخيص.

كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التحقيق مع 15 عاملا

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية للوقوف على مدى الالتزام داخل المصالح الحكومية والخدمية.

وأسفرت عن إحالة 15 من العاملين بالوحدات البيطرية والصحية بشبراخيت للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.