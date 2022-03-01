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محمود مسلم

الانفصاليون في دونيتسك يستعدون للسيطرة على ميناء «ماريوبول» الأوكراني

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رؤى ممدوح
12:06 م | الثلاثاء 01 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قال زعيم الانفصاليين في دونيتسك الموالية لروسيا، إنّهم يهدفون إلى تطويق ميناء ماريوبول الأوكراني، اليوم، في ظل سيطرة قوات الجيش الروسي على عدد كبير من المدن الأوكرانية، في الوقت الذي تستعد فيه لافتحام العاصمة كييف، في سادس أيام الحرب بين روسيا وأوكرانيا. 

إطلاق نار على زعيم الانفصاليين

وقالت كالة ريا نوفوستي الروسية، في وقت سابق أمس، إنّ زعيم الانفصاليين في دونيتسك تعرض لإطلاق نار دون أن يصاب بأذى، قبل أن يعلن تعليق عملية التعبئة في  الإقليم إلى أجل غير مسمى.

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بقلم رؤى ممدوح