بيلاروسيا تعلن التأهب القتالي في دفاعها الجوي

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع مجلس الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، وضع وسائط الدفاع الجوي الوطنية في حالة تأهب، لمنع ضرب روسيا في ظهرها، بحسب موقع «روسيا اليوم».

بيلاروسيا تنفي مشاركتها في الحرب على أوكرانيا

شدد لوكاشينكو، على أن الجيش البيلاروسي لا يشارك في الأعمال القتالية، في أوكرانيا، و«لن يفعل ذلك في المستقبل».

وأضاف: «لم ولن يشارك الجيش البيلاروسي في الأعمال القتالية، يمكننا إثبات ذلك لأي شخص، علاوة على ذلك، لم تثر القيادة الروسية معنا أبدا، مسألة مشاركتنا في النزاع المسلح، ولاحقا نحن لا نعتزم بتاتا المشاركة في هذه العملية الخاصة في أوكرانيا، لا توجد الحاجة لذلك».

نشر قوات على حدود أوكرانيا

ونوه «لوكاشينكو»، إلى أن تم نشر بعض قوات ووسائط الجيش البيلاروسي في الاتجاه الجنوبي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، موضحا: «نغطي حدود الدولة من بريست إلى مازيير بقواتنا، لمنع تغلغل الراديكاليين والسلاح في البلاد».