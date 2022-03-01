حسام حبيب يستعد لطرح ألبومه الجديد بعد غياب 5 سنوات: لا أطيق الانتظار

كشف الفنان حسام حبيب استعداده خلال الفترة المقبلة لطرح ألبومه الجديد، بعد غيابه الفترة الماضية، وذلك في أول ظهور له بعد شائعات عودته إلى طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويعد الألبوم عودة «حبيب» مرة أخرة إلى الغناء بعد آخر ألبوماته عام 2016، إذ أنَّه بدأ التحضير لهذا الألبوم منذ ديسمبر الماضي عندما نشر صورة تجمعه بالملحن عمرو الشاذلي معلنًا عن تعاونهما سويًا.

حسام حبيب يستعد لطرح ألبوم جديد

ونشر حسام حبيب عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» فيديو من داخل الاستوديو أثناء العمل على ألبومه الجديد، وذلك عبر خاصية «الاستوري»، وعلق عليه قائلًا: «جمهوري الحبيب بعد غياب طويل بحضر لألبومي الجديد الذي لا أطيق الانتظار لمشاركته معكم، ويجري حاليًا العمل وسيتم طرحه قريبًا».

شائعات عودة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات التي تفيد بعودة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب مرة أخرى بعد انفصال دام لشهرين، وذلك حسب ما أعلنه منظم الحفلات يوسف دندش، الذي أوضح أنه علم عودتهما عندما أجرى اتصالا هاتفيا بشيرين ليرد عليه «حبيب».

شيرين تنفي عودتها إلى حسام حبيب

ولكن خرجت شيرين عن صمتها ونفت تلك الشائعات عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ كتبت: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».