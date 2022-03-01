قافلة «جسور الخير 13» الطبية تنطلق للوادي الجديد لعلاج الأهالي بالمجان

أعلنت، محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن استعداد المحافظة لاستقبال قافلة جامعة المنصورة الشاملة «جسور الخير (13)»، لتقديم خدماتها في المجال الطبي والتي تقام القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اهتمام القافلة بالمناطق النائية

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، إن هذه القوافل جاءت استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة، والتي بدأتها جامعة المنصورة في عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظة واهتمامهم الأكبر بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.

الصحة القوافل تسد العجز في التخصصات الطبية

وأوضح، الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، لـ«الوطن»، أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تأتي فيها قافلة جسور الخير إلى محافظة الوادي الجديد، حيث تهدف إلى توفير خدمات طبية مختلفة لأهالي المحافظة وسد العجز في نقص التخصصات الطبية المختلفة.

التخصصات الطبية للقافلة

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أنّ القافلة تتضمن العديد من التخصصات الطبية ومنها: «العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية- الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - جراحة الأورام - جهاز هضمي - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

مواعيد عمل القافلة

وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، بأن مواعيد عمل القافلة الطبية تبدأ من اليوم الثلاثاء 1 مارس وحتى يوم 10 مارس من العام الجاري؛ لتكون مواعيد فتح العيادات أمام المواطنين للكشف وإجراء العمليات بمركزي الداخلة والفرافرة، يومي الأحد والاثنين مستشفى الفرافرة المركزي، كما خُصص يومي الأربعاء والخميس لمستشفى الداخلة العام على أن يكون التسجيل بأسبقية الحضور داخل المستشفي.

يذكر أن إدارة القافلة اتخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على سلامة جميع أعضائها، وسلامة الأهالي المنتفعين من خدمات القافلة، وتأتي هذه القافلة تأكيداً على الدور الريادي المُجتمعي الذي تقوم به الجامعة وخاصة في وقت الأزمات.