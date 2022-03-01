رئيس «المتحدة»: watch it عمود أساسي في صناعة المحتوى الترفيهي

انطلق فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمنصة watch it، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للكشف عن استراتيجية المنصة الجديدة خلال الفترة المقبلة، في الاستحواذ وإنتاج المحتوى الدرامي والسينمائي، مع تقديم تغيير جذري في شكل المنصة وطريقة الاشتراك، وذلك بحضور حسن عبدالله، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـWATCH IT.

جاسمين طه تقدم المؤتمر الصحفي الخاص بـwatch it

وقالت الإعلامية جاسمين طه زكي، خلال تقديمها المؤتمر الصحفي، إنّ منصة watch it رائدة في المحتوى الرقمي، وهناك دراسات قائمة منذ عام تقريبا بشأن تطويرها وإثراء المحتوى، وإضافة المزيد من الأعمال، من خلال إضافة الكوادر والخبرات المصرية.

وأكد حسن عبدالله، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ «المتحدة ترى في WATCH IT عمودًا أساسيًا للاستثمار في صناعة المحتوى الترفيهي وحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي والبرامجي المصري والعربي»، مضيفًا أنّ المتحدة تسعى لتوفير جميع الإمكانات الفنية والبشرية لوضع المنصة في الصدارة».

حسن عبدالله: رؤيتنا في «المتحدة» تقديم محتوى فني ذو قيمة

وكشف عبدالله، على هامش المؤتمر، عن أنّ الخطوة الجديدة مهمة لتطوير WATCH IT للتوسع على المستوى العربي والإقليمي، وتقديم خدمة متميزة لملايين المشتركين في مصر والعالم العربي وعدد كبير من دول العالم.

وأضاف رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «لأكثر من قرن من الزمان ومصر تقدم أفضل الأعمال المسلسلات والأفلام والمسرحيات للعالم العربي، ومنصة WATCHIT هدفها الأساسي تقديم هذا المحتوى من خلال منصة فيديو حسب -VOD- قوية ومتطورة تصل للمستخدمين في كل دول العالم».

وتابع: «رؤيتنا في الشركة المتحدة هو تقديم محتوى درامي وسينمائي وتليفزيوني ذو قيمة هو هدف سامي، نبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه، وبالتالي إنتاجه فقط لا يكفي بل يجب أن يكون لدينا منصة VOD قوية ومتطورة تستطيع تقديمه للعالم بشكل رقمي يمكن مشاهدته من أي مكان وفي أي وقت».