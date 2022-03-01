أخبار البورصة المصرية.. مكاسب منتصف الجلسة تقترب من 7 مليارات جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا، بعد مرور ساعتين من تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.26%، إلى مستوى 11279.74 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.35%، عند مستوى 1843.87 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة طفيفة 1.36%، عند مستوى 2825.18 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 1.19%

وصعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.19%، عند مستوى 1916.21 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 385.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 112.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 12748 صفقة، فيما تم التداول على 171 سهمًا، وارتفعت 90 سهمًا فقط، فيما انخفضت سهمين فقط، واستقر 77 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في النصف الأول من تعاملات جلسة اليوم، نحو 6.9 مليار جنيه، مسجلة في الوقت الحالي 708.957 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مستوى مقاومة 11500 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أنّ استقرار مؤشر البورصة الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 11200 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11500، أما في حالة اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع بالأسهم القيادية قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي عند 11000 نقطة.

المؤشر السبعيني يختبر مقاومة 1860 نقطة

وتابع عيد، أنّه فيما يخص المؤشر «إيجي إكس 70 EWI»، في حالة استقراره 1800 نقطة يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 نقطة، أما في حالة الاداء السلبي لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة وكسر مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الثاني وهو 1760 نقطة.