تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تراجع، إذ هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.52%، إلى مستوى 11116.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.21%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1844.7 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.23%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2816.78 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع 0.25%

تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.25%، عند مستوى 1908.02 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 43.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 30 مليون سهم، عبر تنفيذ 2126 صفقة، فيما تم التداول على 135 سهمًا، وارتفعت 4 أسهم، فيما انخفض 23 سهما، واستقر 108 أسهم دون تغيير.

بلغت خسائر رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، نحو 2.7 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 701.738 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف 11000 نقطة

من جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن عمليات جني أرباح وعدم استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أعلى مستوى المقاومة الرئيسي 11250، أدى إلى تراجع المؤشر في بداية تعاملات جلسة اليوم، وبهذا الأداء يتجه المؤشر الثلاثيني إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 11000 نقطة.

وأشار «عيد»، إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، يتجه بهذا الأداء لاستهداف مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الأحد، على ارتفاعات جماعية، ومكاسب بلغت نحو 15.1 مليار جنيه.