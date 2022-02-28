أخبار البورصة المصرية.. تراجعات جماعية وخسائر اليوم 2.4 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين تراجعات جماعية وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع بنسبة 0.32% عند مستوى 11138.86 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.58% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1819.36 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2787.33 نقطة متراجع بنسبة 1.27%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.99%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.99%، ليغلق الجلسة عند 1893.75 نقطة، وبلغت قيم التداولات 814.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 247.2 مليون سهم وتنفيذ 29165 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 184 سهمًا إذ ارتفع 25 سهما، مقابل انخفاض 100 سهمًا واستقر 59 سهمًا دون تغيير.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 11000 نقطة

وقال حسام عيد محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية إنَّه بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء إلا أنَّ جميع المؤشرات أغلقت بالمنطقة الحمراء ليغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بضغط من الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 11200 نقطة، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وأضاف «عيد» لـ«الوطن» أنَّ استقرار المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 11000 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11200، أما في حالة استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع بالأسهم القيادية قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي عند 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مستوى دعم 1800 نقطة

وتابع أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء، بضغط الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع أنَّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 1800 نقطة يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1860 نقطة، أما في حالة استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة وكسر مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر، قد يختبر مستوى الدعم الثاني عند 1760 نقطة.

اختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 701.995 مليار جنيه بخسائر 2.4 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 24.3 مليون جنيه للمصريين، و83.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 107.4 مليون جنيه.