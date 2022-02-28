حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بالدرجة الفعلية.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات التي يُسمح لها تأجيل امتحانات الثانوية، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، للدور الثاني بالدرجة الفعلية في كل المواد أو بعضها، وطريقة التقدم بطلب تأجيلها، ومن المقرر أن يتم عقدها يوم 11 يونيو طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

طرق التقدم بطلب تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب عذر قهري

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب الذين يُسمح لهم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022، وفقا لأعذار قهرية ومرضية قبل أداء الامتحان، أو من يتغيب منهم عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو مواد محددة بعذر قهري يجب أن يتبع الإجراءات التالية:-

- يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر.

- يقوم مدير الإدارة التعليمية برفع الطلب إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام.

- إذا ثبت وجود عذر بالمستندات المعدة يتم اعتماد الطلب بتأجيل الامتحان.

- يحق للطالب أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

- وفي حالة استمرار العذر المرضي حتى نهاية امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم لامتحان المسموح بها قانونًا.

خطوات التقدم بتأجيل الامتحانات لطلاب الثانوية العامة

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين يتعرضون لعذر قهري أثناء أداء الامتحان (مرضي أو غيره) في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب الامتحان يتبع الآتي:-

- عرض الطالب علي طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية.

- إعداد تقريرا طبيا يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان.

- إعداد تقريرا أخر من رئيس لجنة سير الامتحان ويتم إرساله إلي لجنة النظام والمراقبة المختصة.

-عرض التقارير على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي لبحث الحالة.

- عرض التقرير على رئيس قطاع التعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء الامتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.