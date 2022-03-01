حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج الحوت أنهم من الشخصيات المرحة المحبة للمزاح، والنكات، كما أنهم من الشخصيات العاطفية، التي تتبع دائمًا صوت قلبها، ومع ذلك فهم يمتلكون إصرارا ورغبة في تحقيق أهدافهم.

ولمواليد برج الحوت، المهتمين بتأثير الأبراج على طاقتهم خلال اليوم، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تنصح خبيرة الأبراج عبير فؤاد مواليد برج الحوت اليوم بالعمل في صمت، واحذر أن تتسرع، أو تظهر انفعالاتك، ولا تحاول تبديد طاقتك في أشياء غير مفيدة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والاجتماعي، فتقول عبير، إن على الرغم من شعور مواليد برج الحوت بالضغوط والرغبة في الانعزال تجد من الأحباب مَن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك، فقط استرخ وخذ وقتا كافيا من الراحة.

مشاهير برج الحوت

ويعرف عن مواليد برج الحوت الحساسية والمشاعر الجياشة تجاه الآخرين، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الفنان صابر الرباعي، الفنانة دينا الشربيني، سلوى خطاب، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الراقصة تحية كاريوكا، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، الفنان حمادة هلال ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس، أحمد السقا، الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، محمود درويش، والفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.