شهادات بنك مصر 2022.. بفائدة 13% ولمدة 10 سنوات

يبحث الكثير من المواطنين عن العديد من الطرق الآمنه لحفظ الأموال، ويعتبر البعض أن البنوك من أنسب الوسائل لاستثمار النقود بشكل جيد والحصول على أرباح جيدة منها، ولذلك تعد شهادات بنك مصر 2022 للادخار، الخيار الأول لدى الكثيرين، نظرًا لتنوع الفئات بما يتناسب مع القدرات المادية لكل شخص.

أنواع شهادات بنك مصر 2022 بالعملة المحلية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز شهادات بنك مصر 2022 بالعملة المحلية وأسعار الفائدة الخاصة بكل منها سواء ثابتة أو متغيرة.

شهادات القمة

وهي إحدى شهادات الاستثمار التي يقدمها بنك مصر، ومتاحة بالعملة المحلية «الجنيه المصري»، وتقدر مدتها بـ 3 سنوات، ويمكن شراءها بداية من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته، ويتم صرف العائد شهريًا بقيمة ثابتة، ويمكن أن تصل الفائدة إلى 11%، ويتاح للشخص أخذ قرض بضمان قيمتها.

الشهادة الثلاثية

تقدر مدة الشهادة بـ 3 سنوات، ويمكن للعملاء شراءها بداية من مبلغ 1000 فأكثر، وعائدها متغير ويمكن للمستثمرين صرفه كل 3 شهور.

شهادة العائد التراكمي

وهي شهادة يمكن استرداد قيمتها بعد مرور 3 سنوات، وتصل مدتها إلى 10 سنوات، ومن أهم مميزاتها أنها تتمتع بـ«عائد تصاعدي» يبدأ من 8.25%، ويمكن للعملاء اختيار مدة صرف العائد كما يلي: «شهر، 3 أشهر، نصف سنوي، سنوي».

شهادة أمان المصريين

وتعطي للأشخاص أعلى عائد يصل إلى 13%، ومن الممكن شراء الشهادة بداية من مبلغ 500 جنيه وحتى 2500 جنيه، وتقدر مدتها بـ 3 سنوات، ولها عائد ثابت ولا يمكن صرفه إلا بعد انتهاء المدة المحددة لها.