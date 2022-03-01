عاجل.. روسيا: حان الوقت لإخراج الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا

نقلت وكالة الأنباء الروسية، تصريحاً عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد خلاله أن روسيا لا تقبل بوجود الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، قائلا ً: «حان الوقت لإعادتها إلى الوطن».

ودخلت العملية العسكرية الروسية ضد اوكرانيا، يومها السادس على التوالي، منذ بدأت يوم الخميس الماضي، بعد خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً شن عملية عسكرية ضد أوركرانيا.

منع إقامة مختبرين عسكريين أمريكيين لإنتاج السلاح البيولوجي

وسبق أن خرج السيناتور الروسي السابق فرانتس كلينتسيفيتش، في تصريحات صحفية في وقت سابق من اليوم، نقلتها عنه وكالة «سبوتنك» الروسية، يؤكد أن العملية العسكرية الروسية حالت دون إقامة مختبرين عسكريين أمريكيين لإنتاج السلاح البيولوجي.

وكشفت السيناتور السابق، عن أن وزارة الدفاع الأمريكية، خرجت العام الماضي، وأعلنت نيتها إقامة مختبرين لدراسة جراثيم خطيرة، وكان من المقرر مباشرة العمل بهما عام 2022، إلا أن العملية الروسية أوقفت هذا الأمر.