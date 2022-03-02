حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ مولود برج الحمل من تاريخ 21 مارس حتى 20 أبريل، وأبرز مشاهير برج الحمل الممثل العالمي عمر الشريف والراقصة دينا ووليد توفيق، والممثل حسين فهمي والشاعر السوري نزار قباني، والممثل مارلون براندو، والمغني يان هامر، والرسام ليوناردو دافنشي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة التزام الصمت والكتمان في الأمور التي تتعلق بالعمل حيث أن القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تدع المستجدات تشتتك، وذلك لكي تحقق نجاحات في عملك وتصل لأهدافك ، وذلك وفق حظك اليوم بمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم عطارد وزحل يمدانك بحضور قوي، لذا عليك أن تستغل ذلك لتنمية علاقاتك بأحبائك وأصدقائك، حيث أنك تؤثر اليوم فيمن تحب بدرجة كبيرة، لذا عليك أن تستغل ذلك لكي تكون أكثر سعادة مع حبيبك أو شريك حياتك، وذلك وفق حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بالحماس الشديد في حياته المهنية والعاطفية، فهو ناجح في عمله ويحتاج للحب بشكل دائم فهو يكره أن يبقى وحيدا، وهو مبادر بدرجة كبيرة في كل الأمور التي تدور حوله، وأبرز عيوبه الغرور والطيش فهو متهور أغلب الوقت ويتسم بالأنانية فهو يحب أن ينفذ رأيه دائما مهما كانت الظروف من حوله أو رأي المحيطين به.