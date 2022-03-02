حظك اليوم مولود برج الأسد 2-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من المعروف أن مولود برج الأسد، يتوافق بشكل كبير مع كل من الأبراج الهوائية والنارية، كما أنه شخص يعطي إيحاء للمحطين به أنه مغرور، ولكنه شخص جذاب ويعمل على استغلال هذه الجاذبية في اجتذاب المحطين به، كما يستطيع تكوين دائرة اجتماعية واسعة.

ويتسم مولود الأسد، بأنه يحب التفكير بإيجابية ويكره العوامل السلبية التي تؤثر على حالته المزاجية، كما أنه شخص قيادي وناجح في عمله، ومحبوب على الصعيد العملي والعائلي.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة مواجهة الضغوط التي تتعرض لها خاليا، والعمل على بدء حياتك من جديد، على الصعيد العاطفي، خاصة أن شخصيتك الجذابة والساحرة كثيرا ما تجذب إليك الطرف الآخر، وهذا ما يساعدك على بدء مرحلة جديدة من حياتك دون النظر للخلف.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر اليوم موجود في منزل المدخرات لمولود برج الأسد، وهذا يساعدك كثيرا على تنظيم نفقاتك، كما يساعدك بشكل كبير على وضع خططك المستقبلية، على الصعيد المهني، وهذه الخطط تمثل عاملا أساسيا في مستقبلك الذي تصبو إليه، كما أنه وفق حظك اليوم، القمر اليوم في برجك ويساعدك على استغلال ذكائك في مراجعة حساباتك، وهذا يعمل على تنمية حالتك المالية الحالية.