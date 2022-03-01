حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يبدأ من 23 يوليو حتى 22 أغسطس، ورمز البرج هو أسد شامخ يظهر في نور الشمس والكوكب المسيطر هو الشمس، كما أن المعدن الخاص بالبرج هو الذهب والحجر الكريم الماس، ويحلم مولود برج الأسد أن ينال نصيبا كبيرا من الشهرة والنجاح في حياته.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الأسد بضرورة الانتباه لحقوقك لكي تحقق النجاح المنشود في حياتك المهنية، وعليك أن تسعى بشكل كبير لإصلاح العلاقات التي يشوبها خلافات في العمل، لكي تنجح وتحقق ما تريد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

عليك ألا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب، حيث أن عطارد بمواجهة برجك يجعلك تشعر بالعصبية والتوتر مما يجعلك تدخل في خلافات عديدة مع شريك الحياة، لذا عليك السيطرة على ذلك الشعور حتى لا تفسد علاقتك بشريك الحياة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.

مواصفات برج الأسد

يتوافق مولود برج الأسد مع الأبراج النارية والهوائية، ويتميز مولود برج الأسد بالغرور الكبير فهو لا يستطيع أن يمنع نفسه من اختلاس النظر في المرآة حتى لو على زجاج المحلات، كما أن أبرز هواياته الرسم وزيارة المعارض الفنية والحفلات المختلفة، وتمكن قوته في التفاؤل بمختلف المواقف في الحياة.