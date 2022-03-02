درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2-3-2022

كشف بيان صادر، منذ قليل، عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة التى تمر بها البلاد حاليا، حتى غدا الخميس، إذ يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على جميع محافظات الجمهورية، عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يسود طقس دافئ.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

واشارت الأرصاد الجوية فى بيانها، إلى أن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل 27 درجة مئوية، خلال ساعات النهار، في حين تسجل محافظات شمال الصعيد 28 درجة، وتصل إلى 33 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، اليوم، وهي أمطار لن تتاثر بها محافظات جنوب الوجه البحري، أو مصر الوسط، وستنحصر حتى الآن في السواحل الغربية، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 27- 12

الإسكندرية 24- 12

وادي النطرون 27- 11

طنطا 26- 12

شبين الكوم 27 - 12

دمنهور 24- 12

بلطيم 25- 11

مطروح 22- 12

السلوم 21- 11

سيوة 25- 10

بورسعيد 24- 11

دمياط 23- 12

الزقازيق 26- 12

المنصورة 26- 11

الإسماعيلية 26- 12

السويس 27- 11

العريش 24- 10

رفح 23- 09

رأس سدر 24- 12

نخل 23-02

نويبع 27-15

طابا 26- 13

كاترين 24- 03

الطور 26-10

شرم الشيخ 26-14

الغردقة 27- 14

مرسى علم 28- 14

الفيوم 27- 10

بني سويف 27-10

المنيا 28-08

أسيوط 28- 08

سوهاج 28 -09

قنا 30- 10

الأقصر 31- 10

أسوان 32- 12

إدفو 33-12

أبو سمبل 33-11

الوادي الجديد 31- 08

شلاتين 31- 12

أبو رماد 27- 12

حلايب 28- 13

رأس حدربة 24- 14