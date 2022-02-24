رئيس جامعة بنها: حريصون على رفع كفاءة الوحدات والمراكز الخدمية

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، مركز علاج الأسنان الجديد بالإدارة العامة للشئون الطبية بمبنى الخدمات ببنها.

تجهيزات عالية الجودة

وتفقد رئيس جامعة بنها ومرافقوه عيادات طب الأسنان والتجهيزات والأقسام والمعامل الملحقة بها، مشيدا بتجهيزات العيادات الجديدة والتي تهدف إلى تقديم خدمات علاجية مستحدثة في مجال طب الأسنان لجميع منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين.

تطوير مستمر للخدمات

وأكد الدكتور جمال سوسة خلال الافتتاح، على حرص جامعة بنها على رفع كفاءة وحداتها ومراكزها الخدمية، وذلك في إطار دورها التعليمي والمجتمعي داخل محافظة القليوبية.

ومن ناحية أخرى استمع رئيس الجامعة خلال الافتتاح إلى شرح من الدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية، حول إمكانيات العيادات الجديدة، والتى تتكون من 8 وحدات متخصصة في طب وجراحة الأسنان وتقديم خدمات الكشف الطبي والخلع والحشو والتركيبات وعمليات الأسنان الصغرى، بالإضافة إلى توفير الكوادر البشرية من أطباء وتمريض على أعلى مستوى لتقدم أفضل الخدمات للمترددين على العيادات.

العيادة الأولى من نوعها على مستوى الجامعة

وقال الدكتور شريف المهدي، إن عيادات طب الأسنان المتطورة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعة، وتأتي ضمن خطة الإدارة العامة للشئون الطبية لإنشاء عيادات متخصصة فى مجال طب الأسنان وذلك بمقر الجامعة بالعبور، وكلية الهندسة بشبرا، وكلية الزراعة بمشتهر، مضيفا أنه تم تزويد العيادات الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية والأشعة في مجال الأسنان، كما تم تزويدها للعمل بنظام الربط المميكن بين الأقسام المختلفة.

تم افتتاح المركز، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم رئيس لجنة تنظيم الفراغات بالجامعة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدراية، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومدير عام ومسئولي الإدارة الهندسية.