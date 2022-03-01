نصائح تمكنك من زيادة سرعة الإنترنت في المنزل.. منها تغيير اسم الشبكة

يعاني الكثيرون من مشكلة بطء سرعة الإنترنت في المنزل دون سبب، إذ يجدون صعوبة كبيرة في استكمال بعض الأعمال المكتبية، التي تعتمد على الحاسب الآلي بشكل أساسي، ولمواجهة ذلك، نصح خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس إسلام خالد، بعمل تحديث دائم لجهاز الرواترالمنزلي، واستبداله بآخر حديث يزيد من سرعة الإنترنت.

غلق «الراوتر» أثناء النوم

وأضاف خبير الاتصالات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على مستخدمي الإنترنت المنزلي إعادة تشغيل جهاز الراوتر، للتغلب على نتيجة الفارق الزمني الطويل بين فترتي إطفاء وتشغيل «الراوتر» من جديد وساعات العمل الطويلة، ومن الأفضل غلق الجهاز أثناء فترة النوم، وعدم الاستخدام لتقليل الجهد الذي يقوم به.

وتابع أنه يمكن زيادة سرعة الإنترنت في «الراوتر» من خلال تغيير مكانه، في البيت أو المكتب، ومن الممكن أن تتداخل مواد البناء مع إشارة Wi-Fi اللاسلكية للراوتر، وقد تكون الجدران سببا في صعوبة الاتصال بالإنترنت داخل المنزل.

تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور

ونصح الخبير أيضا مستخدمي الإنترنت بعمل تغيير لاسم الشبكة وكلمة المرور، تفاديا للمخترقين والمتسللين على شبكة الإنترنت الخاصة بالراوتر، واستخدام برنامج تسريع الإنترنت الموجودة على أجهزة الموبايل والكمبيوتر، مثل «سبيد أب فاستر» وبرنامج «سبيد كونكت»، الذي يعمل على قنوات الاتصال بشبكة الإنترنت القديمة والحديثة معا، و«إنترنت سايكلون» الذي يكون متوافقا مع جميع إصدارات أنظمة التشغيل.