باعتبارها من أكثر الدول التي تصدر النفط للعديد من الدول حول العالم، فإنّ سعر الريال السعودي من الأمور التي تهم المتعاملين مع المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثيرون عن سعر عملة المملكة، سواء كانوا رجال أعمال أو مستثمرين لمعرفة أسعاره يوميا.

ودائما ما يسجل سعر عملة المملكة استقرارا، وفقا لما قاله علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-3-2022 في مصر.

أفضل بنك يبيع الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر، نحو 4.1825 جنيه، وجاء في قائمة أفضل البنوك لبيع الريال السعودي، كما بيعت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني بسعر 4.1804 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وسجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.200 جنيه للبيع، مقابل 7 4.17 للشراء في بنك CIB، كما سجّل سعر بيع الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، وسجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.142 جنيه للشراء، فيما سجل نحو 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي، وسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.174 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي أمام عدد من العملات الأخرى

بيع الدولار الأمريكي اليوم بسعر 3.75 ريال، فيما بيع اليورو بسعر 4.19 ريال، وعرض الجنيه الإسترليني بسعر 5.01 ريال، فيما سجل مقابل اليوان الصيني بسعر 0.59 ريال، وبيع الفرنك السويسري بسعر 4.05 ريال، فيما بيع الين الياباني بسعر 0.032 ريال.