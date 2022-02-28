سجّل سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 28-2-2022 في مصر، استقرارًا سعريا فى البنوك المختلفة، إذ تعد العملة السعودية الأكثر استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة بعد الدولار.

وسيطرت حالة من الهدوء لليوم الثاني على التوالي عقب استئناف البنوك المصرية تعاملاتها اليومية، فيما يتعلق بحركة التداول بيعا وشراء وفقا لتصريحات علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن».

أفضل بنك يبيع الريال السعودي

وصنف بنك مصر، اليوم الاثنين 28-2-2022، قائمة أفضل البنوك لبيع الريال السعودي بسعر 4.1825 جنيه، كما بيعت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني بسعر 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الاثنين 28-2-2022، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

وسجّل سعر بيع الريال السعودي اليوم الاثنين 28 -2-2022 في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء.

وعرضت العملة السعودية للبيع بسعر 4.200 جنيه، مقابل 7 4.17 للشراء في بنك CIB، وبيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.174 جنيه للشراء.

فيما عُرض للبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، وسجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.142 جنيه للشراء، فيما سجل نحو 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي أمام عدد من العملات

سجل سعر بيع الريال السعودي تباينا أمام عدد من العملات اليوم الاثنين 28-2-2022 وبيع الدولار الأمريكي بسعر 3.75 ريال، فيما بيع اليورو بسعر 4.19 ريال، وعرض الجنيه الاسترالينى بسعر 5.01 ريال، وبيع الفرنك السويسرى بسعر 4.05 ريال، فيما بيع الين الياباني بسعر 0.032 ريال، فيما سجل مقابل اليوان الصينى بسعر 0.59 ريال.