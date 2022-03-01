يبحث المصريين المقمين في المملكة العربية السعودية ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يتعاملون مع المملكة في مختلف المجالات، عن سعر الريال السعودي لمعرفة أسعاره يوميا، حيث دائما ما تحقق العملة السعودية استقرارا في البنوك.

وقال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في مصر، سجل استقرارًا سعريا في البنوك المختلفة، إذ تعد العملة السعودية الأكثر استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة بعد الدولار.

أفضل بنك يبيع الريال السعودي

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 1-3-2022، في جميع البنوك المصرية، حيث جاء بنك مصر، اليوم الثلاثاء، في قائمة أفضل البنوك لبيع الريال السعودي بسعر 4.1825 جنيه، كما بيعت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني بسعر 4.1804 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وسجلت العملة السعودية سعر 4.200 جنيه للبيع، مقابل 7 4.17 للشراء في بنك CIB، وسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.174 جنيه للشراء، كما سجّل سعر بيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء.

فيما عُرض للبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، وسجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.142 جنيه للشراء، فيما سجل نحو 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي أمام عدد من العملات الأخرى

سجل سعر بيع الريال السعودي تباينا أمام عدد من العملات اليوم الثلاثاء 1-3-2022 وبيع الدولار الأمريكي بسعر 3.75 ريال، فيما بيع اليورو بسعر 4.19 ريال، وعرض الجنيه الاسترالينى بسعر 5.01 ريال، فيما بيع الين الياباني بسعر 0.032 ريال، فيما سجل مقابل اليوان الصينى بسعر 0.59 ريال، وبيع الفرنك السويسرى بسعر 4.05 ريال.